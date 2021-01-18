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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler

Uludağ’dan kartpostallık görüntüler

BÖLGEDEN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

Ölümsüz Kar Kalınlığı Yağan Objektif Kar Yağışı 

-FOTOĞRAF KARELERİNDEN DETAYLAR
-DOĞA
-KAYAK YAPANLAR
-DÜŞENLER
-HIZLA İLERLEYENLER
-TELESİYEJ İLE YOLCULUK YAPANLAR
-BUNGALOV EVLER
-FARKLI KADRAJLAR

( BURSA - ÖZEL - 2) BURSA

- Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan’ın objektifine yansıyan fotoğraf kareleri, görenleri mest etti. Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da aralıksız yağan kar yağışı sonrası ortaya renkli görüntüler çıktı. Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 87 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı en düşük eksi 16 derece olarak ölçüldü. Sadece otelde konaklayanların kayak yapmalarına izin verilirken, fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan’ın çektiği fotoğraf kareleri büyük beğeni topladı. Seyrine doyumsuz manzaralardan kayak yapanların heyecanına kadar her şeyi ölümsüzleştiren Turan’ın çam ve köknar ağaçlarının görüntüsü kartpostalları aratmadı. Oteller Bölgesi’nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. (AÇ-İHS)
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