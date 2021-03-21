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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da yere düşen bir daha kalkamadı

Uludağ'da yere düşen bir daha kalkamadı

kızak kayanlar

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Kar Kalınlığı Kalaba Kar Yağışı 

-snowboard yapanlar
-düşenler
-öğrenmeye çalışanlar
-farklı açılardan detaylar
-vatandaşlar ile röp.

( BURSA ) BURSA

- Bursa Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistler doldu. Acemi kayakçılar düşe kalka ilerlerken, kimi ise düştüğü yerde kalkmadan ortamın keyfini çıkardı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışıyla hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşandı. Otellerde konaklayan tatilcilerin yanı sıra, korona virüs tedbirleri kapsamında serbest olan günübirlikçiler de Uludağ'da karın keyfini çıkartı. Mart ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde kar yağışının etkili olması, sezonun da uzamasına sebep oldu. Pistlerde tatilciler, kayak, kızak ve snowboard yaparken, Jandarma ekipleri ise sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık anonslarla uyarılarda bulundu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük eksi 2 en yüksek ise eksi 6 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 145 santimetre olarak ölçüldü. Kayak yapmaya yeni başlayanlar düşe kalka ilerlemeye çalışırken, bazılarının ise yerden kalkmadan ortamın keyfini çıkarması dikkat çekti. Şehir dışından zirveye geldiklerini belirten vatandaşlar, “Uludağ muhteşem bir ortama sahip. Ancak otellerin bazılarının kapalı olmasına rağmen yoğun insan kalabalığı var. Bizde 2 günlüğüne geldik. Biraz stres atıp eğleneceğiz” dedi.
(AÇ-
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