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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ’da sömestr yoğunluğu

Uludağ’da sömestr yoğunluğu

kayak yapanlar

Kayak Merkezi Yabancı Turist Karne Hediyesi Güneşli Hava Kar Yağışı 

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( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sömestre yoğunluğu yaşanıyor. Sömestr tatilini Uludağ’da geçirmek isteyen turistler, pistleri hınca hınç doldurdu. Kimi aileler çocuklarını karne hediyesi olarak Uludağ’a getirirken, bazılarıysa kayak yapmak için Uludağ’ı tercih etti. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaştığı kayak merkezinde yerli ve yabancı turistler pistler de güzel havanın ve kar yağışının tadını çıkarttı. Jandarma ekipleri sık sık yaptığı anonslarla sosyal mesafeye uyma konusunda turistleri uyardı. Ailelerinin sömestre tatili için Uludağ’a getirdiği çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Kayak yapmayı bilmeyenler pistlerde düşerken, usta kayakçılar pistlerin tozunu attırdı. Sömestr tatili için Uludağ’a geldiklerini ifade eden turistler, ‘’Sömestr tatilini fırsat bilerek hafta sonu Uludağ’a geldik. Hava ve pistler çok güzel. Burada güneşli havada kayak yaparak Uludağ’ın keyfini çıkartıyoruz’’ dedi.
Sömestr tatili için aileleriyle Uludağ’a gelen çocuklar ise, "Bu tatili sonuna kadar hak ettik. Ailemiz karnemiz iyi geldiği taktirde bize tatil söz vermişti. Bizde Uludağ’a kar keyfi yapmaya geldik’’ dedi.
Kar kalınlığının 57 santimetre olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesi'ne önümüzdeki hafta yeniden kar yağması bekleniyor
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