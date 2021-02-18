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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da ölü bulunan doktor toprağa verildi

Uludağ'da ölü bulunan doktor toprağa verildi

Cenaze töreninden detaylar

Sivil Toplum Kuruluşu Cenaze Namazı Sivil Toplum Cep Telefonu Öğrenciler 

-Ailesinden detaylar
-Dr Mustafa Yalçın’ın yakını Mehmet Yalçın’ın konuşması
-Doktorun fotoğrafı

( HATAY )- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cenazesi memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı HATAY

- Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın cenazesi memleketi Hatay'da toprağa verildi.
"Kayak yapmaya gidiyorum" diyerek 27 AR 993 plakalı otomobili ile evden ayrılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'dan bir daha haber alınamadı. Girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Genç doktorun cansız bedenine aracından 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ulaşıldı. Bir ağacın dibinde iki koluna da açtığı damar yolundan serumla kendini uyuttuğu belirtilen Yalçın’ın donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Dr. Yalçın'ın cenazesi bugün Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Dr. Mustafa Yalçın’ın ani ölümünün tüm aileyi yasa boğduğunu söyleyen, yakını ve aynı zamanda Yayladağlılar Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, “Mustafa Yalçın, derneğimizin de yardımcı olduğu, burs verdiği öğrencilerinden birisiydi. Bizlere, Hacettepe Üniversitesi’nde çok çok yardımları dokunan, hatta okuduğu dönemde, kızıma kan dahi veren bir kardeşimizdi. Biz, kendisinin ölümüyle hem aile olarak, hem köylüleri olarak hem de hemşehrileri olarak çok büyük bir acı duyduk. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin” dedi.
Dr. Mustafa Yalçın’ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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