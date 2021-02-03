- Uludağ’da kısıtlamaları ihlâl edenlere 893 bin TL para cezası



- Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıl başından bu yana korona virüs tedbirlerini ihlâl eden 220 şahsa toplam 893 bin lira para cezası kesti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Uludağ’da kar lastiği, kimlik kontrolleri, maske ve mesafe konularında sıkı denetimlerini sürdürüyor. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı sezon içerisinde Uludağ bölgesinde çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs ve 6 araç yakaladı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan denetim ve kontroller sonucu 6 işletme ile maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlâl eden 220 kişiye toplam 893 bin lira para cezası kesildi. (SD-MŞ)



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