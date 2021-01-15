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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Uludağ'da kayak sezonu açılıyor

Uludağ'da kayak sezonu açılıyor

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Kar Kalınlığı Kış Turizmi Kayak Sezonu Kar Yağışı Kış Sporu 


- Uludağ'da kar kalınlığının yarım metreye ulaşmasının ardından 1 ve 2. yerleşim bölgelerinde, 300 metre ila bin 980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporu yapılabilecek. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da pistlerdeki kar kalınlığı kayak ve snowboard yapılacak seviyeye ulaştı. Yoğun yağışla beyaza bürünen Uludağ'daki 1 ve 2. yerleşim bölgelerinde 300 metre ila bin 980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde her türlü kış sporu önümüzdeki günlerden itibaren yapılabilecek. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, "Güzel kar yağışı var. Uludağ'da kar yağışı başladığı zaman devamı da gelir. Kayak merkezlerinde konaklayan turistler için yasakların kalkması bizleri çok sevindirdi. Umarım en kısa sürede korona virüsten de kurtulup herkese açılır" dedi.

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