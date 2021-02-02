Uludağ'da kayak malzemeleri tek tek dezenfekte ediliyor

-kayak takımları

-farklı açılardan farklı detaylar

-Yahya Usta ile röp.

-kayak malzemelerinin temizlenmesi dezenfekte edilmesi



( BURSA ) - (Özel) BURSA



- Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da bu sene korona virüse karşı kayak malzemeleri tek tek dezenfekte ediliyor. Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, Covid-19 tedbirlerinin muntazam bir şekilde yerine getirildiğini ve bazı malzemelerin ise kişiye özel olduğunu söyledi.



Türkiye’de nadir kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’ın zirvesi, korona virüse rağmen yoğun sezonlardan birini yaşıyor. Kar yağışı gecikmesine rağmen, kar kalınlığı bir metreyi bulurken, otellerdeki doluluk oranı ise yüzde 100’e ulaştı. Otellerde alınan korona virüs tedbirlerinin yanı sıra kayak malzemeleri de her gün tek tek dezenfekte ediliyor. Maske ve eldivenler tek kullanımlık olarak sunulurken, ayakkabı, mont, ve batonlar ise cihazlarla temizleniyor. Salgından dolayı daha titiz davrandıklarını belirten Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, “Kayak odalarında sıkışıklığı önlemek için sayılı bir şekilde içeriye alıyoruz. Kimseye zarar vermeden günahına girmeden bu işi yapmaya çalışıyoruz. Artık herkes bu sorumluluğu taşımakta ve ona göre hareket etmektedir. Kış turizmi yazlık yerlerdeki gibi değildir. İster istemez havanın soğuk olmasından dolayı, korunmak zorundayız. Maske, kask ve eldiven ister istemez takmamız gerekiyor. Virüsün ve salgının en alt seviyede olduğu bir ortamda bulunuyoruz” dedi.

Kıyafet kiralama istasyonlarında günlük kıyafet verildiğini belirten Yahya Usta, “Bir kişi kullandıktan sonra o kenarı ayrılıyor. Akşamları makinede yıkandıktan sonra dezenfekte cihazlarıyla temizleniyor. Ertesi gün başka birisine verilebiliyor. Kayak takımı veya snowboardda virüs zaten söz konusu değildir. Ayakkabıları da cihazlarla dezenfekte edip bir sonraki güne hazırlıyoruz. Nasıl şu ânda tek kullanımlık maskeler kullanıyorsak, kar maskeleri ve eldivenlerden tek kullanımlık ve kişiye özel oluyor” diye konuştu.

Bilim kurulunda kış turizmini çok iyi bilen kişilerin de yer alması gerektiğini ifade eden Yahya Usta, sadece Uludağ değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki kayak merkezlerinin meselelerinin ele alınması gerektiğini savundu. (AÇ-MŞ)



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