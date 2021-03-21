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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da kar, Mudanya'da deniz keyfi...Herkes kar beklerken onlar denize girdi

Uludağ'da kar, Mudanya'da deniz keyfi...Herkes kar beklerken onlar denize girdi

Mudanyada denizde yüzen ailenin görüntüsü

Yüzme Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı 

-sahilde yürüyenler ve sahilden drone görüntüleri

( BURSA )- Bursa'da buz gibi havada denize girip yüzen bir grup görenleri hayrete düşürdü BURSA

- Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye yükselirken, sahil ilçesi Mudanya'da bir grup denize girip dondurucu soğukta keyif yaptı. Hafta sonu bir ailenin denize girip yüzmesi görenleri şaşırttı. Uludağ'da kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı şehir merkezinde ise hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği Bursa'da haftasonu kısıtlamasının olmaması vatandaşları özellikle denize kıyısı olan Mudanya ve Gemlik ilçelerine yöneltti. Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı, Trilye ve Kumyaka mahallelerine vatandaşlar akın etti. Soğuk havaya aldırış etmeyen aralarında gençler ve çocuklarında olduğu bir aile Güzelyalı'da denize girdi. Soğuğa aldırış etmeden suya atlayıp yüzen aileyi görenler adeta şok oldu. Uzun süre denizde yüzen aile hatıra için selfi çekmeyi de unutmadı. (MK-İHS)
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