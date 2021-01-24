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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da eksi 10 derece zorlu mesai

Uludağ'da eksi 10 derece zorlu mesai

-pistlerde kayan vatandaşlardan görüntü

Yabancı Turist Çekim 

--pistlerde turistlerin fotoğrafını çeken fotoğrafçıdan detaylar
--Uludağ pistlerden detaylar
--fotoğrafçı Fırat Vural röportaj

( BURSA )- Günde 8 saat pistlerde soğuk havada fotoğraf çekiyorlar BURSA

- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da günde 9 saat eksi 10 derece çalışarak ekmeklerini kazanıyorlar. Uludağ'a yağar karla birlikte pistler yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Uludağ'da bulunan oteller turistlere pistlerde fotoğraf hizmeti de veriyor. Otel bünyesinde çalışan fotoğrafçılar pistlerde kayan yerli ve yabancı turistlerin fotoğrafını çekerek bu işten ekmeklerini çıkartıyor. Uludağ'da eksi 10 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen fotoğrafçılar karın üstünde günde 8 saat çalışarak zor şartlarda para kazanıyorlar. Karların üstünde eksi 10 derecede günde 8 saat fotoğraf çekimi yapan Fırat Vural, "Pistlerde soğuk havada günde 8 saat çalıyoruz. Hava soğuk ama bizde bu işten para kazanıyoruz. Biz burada otelde konaklayan müşterileri pistlerde kayarken çekiyoruz. Günlük pistlerde 8 saat çalışıyoruz. Özellikle sabahları hava çok soğuk oluyor. Çalıştığımız şartlar çok zor" dedi.
(BRK-İHS)
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