Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'a zabıtadan yakın takip

Uludağ'a zabıtadan yakın takip

Denetimlerden görüntü

Kış Turizmi Gesi Yakın Takip Zabıta Gori 

-Detaylar

( BURSA )- Osmangazi’de kontrollü normalleşme denetimi BURSA

- Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da zabıta ekipleri korona virüs denetimine çıktı. Osmangazi Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde korona virüs ile daha etkin mücadele edilmesi amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelgesinin ardından ülke genelinde başlatılan yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, Osmangazi ilçesinde de aralıksız devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında ‘hedef mavi kategori’ parolasıyla denetimlerini 7/24 gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmeler ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca salgının önlenmesine yönelik kararlara vatandaşların uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda anonslar yaparak vatandaşlara kuralları hatırlatıyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ’da da denetim gerçekleştirdi. Özellikle kayak merkezlerindeki işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske, sosyal mesafe, müşteri kapasitesine uyulması ve HES sorgusu yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normalleşme sürecinde yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatırız. Rehavete kapılmadan kurallara uyup, kendi özdenetimimizi sağlarsak bu salgından tamamen kurtuluruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı