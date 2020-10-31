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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ'a mevsimin ilk karı

Uludağ'a mevsimin ilk karı

YAĞAN KARDAN GÖRÜNTÜ

Hava Sıcaklığı Gaz Akışı Soğuk Hava Dalgası Kar Sürprizi Kar Yağışı 

-KAR TOPU OYNAYAN İŞÇİLERDEN GÖRÜNTÜ
-İŞÇİLERLE RÖPORTAJ

( BURSA )- Kar yağışı sürpriziyle karşılaşan çalışanlar kar topu oynadı BURSA

- Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi dün geceki kar yağışı ile beyaza büründü. Oteller bölgesini yer yer beyaz örtü kaplarken, zirveye doğalgaz çekmek için çalışan işçiler kar topu oynadı. Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düşerken, yaşanan kar yağışı ile birlikte zirve beyaz gelinliğini giydi. Gün içinde hava sıcaklığının 3 dereceye yükseldiği Uludağ'da çalışanlar da kar sürpriziyle karşılaştı. Zirvenin beyaz görüntüsü Bursa şehir merkezinden bazı noktalardan da gözlendi. Uludağ'da Oteller Bölgesi'ne doğalgaz hizmeti için de altyapı çalışmalarının devam ettiği, 15 Aralık'ta açılması planlanan sezona kadar gaz akışının verileceği öğrenildi. Öte yandan hava sıcaklığı Bursa'da en düşük 8 en yüksek 15 derece olarak ölçülürken, soğuk hava dalgasının bir hafta etkili olacağı ifade edildi. İşçiler ise kar topu oynayarak mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Bir haftadır Uludağ'da çalıştıklarını ifade eden işçiler, 'Sabah güne karla uyandık. Çok güzel manzara mevsimin ilk karı yağdı, bizde kar topu oynayarak keyfinin çıkartıyoruz' dedi.

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