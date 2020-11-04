Uludağ'a kar düştü çobanların zorlu yolculuğu başladı

--ÇOBANLARIN ULUDAĞ ZİRVEDE HAYVANLARINI OTLATMASINDAN GÖRÜNTÜ

--ÇOBANLARIN DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

--ÇOBANLARIN DÖNÜŞ YOLCULUĞUNDAN DETAYLAR

--ÇOBANLARIN KOYUNLARIYLA BİRLİKTE ASFALTTA YÜRÜMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--ÇOBAN MUSTAFA SEZER RÖP



( BURSA - ÖZEL)- 4 ay boyunca Uludağ'da hayvanlarını otlatan çobanlar köylerine dönmek için 13 saatlik zorlu yolculuğa çıktı BURSA



- Bursa Uludağ'da 4 aydır hayvanlarını otlatan çobanlar dönüş yoluna geçti. Zirvedeki Göller Bölgesi'nden kış turizminin merkezi olan Oteller Bölgesi ve Milli Parkı geçen çobanlar ve 100 koyun 25 kilometrelik dönüş yolunu 13 saatte kat etti. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi. Bursa'daki hayvancılıkla uğraşan çobanlar sıcak yerlerdeki meralarda otlar kuruyunca koyunlarını Uludağ'ın zirvesindeki yaylara çıkartıyor. Burada hayvanlarını Uludağ'ın zirvesine ilk kar düşene kadar otlatıyorlar. 4 ay boyunca burada kalan çobanlar bu yıl mevsimin ilk karı yağınca 25 kilometrelik dönüş yoluna yürüyerek geçti. Hayvanlarını Uludağ'ın zirvesinden asfalttan kontrollü bir şekilde indiren çobanlar 13 saatlik yürüyüşün ardından köylerine ulaştı. Uludağ'da son baharın muhteşem manzaraları eşliğinde hayvanlarını köylerine götüren çobanlar bundan sonra hayvanlarını kış boyu damlarında bakacak. Uludağ'a mevsimin ilk karı düşmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçen çoban Mustafa Sezer, "Temmuz ayında çıktığımız Uludağ zirvede 4 ay boyunca kaldık. Sıcak yerlerdeki yaylalarda otlar kuruyunca bizde Temmuz ayı gibi hayvanlarımızı Uludağ'ın zirvesindeki yaylara çıkartıyoruz. Burada ot bol aşağıda kalsak hayvanlara yem vereceğiz. Yem fiyatları da aşırı zamlandı et fiyatları 3 yıldır aynı yem fiyatları ise aşırı zamlandı. Biz de hayvanlarımızı dağlarda otlatarak masraftan kısıyoruz. Uludağ'a kar düştü mü bizim dönüş yolcuğumuz başlıyor. 25 kilometrelik yolculuk 13 saat sürüyor. Sağ salim evimize vardık" dedi.

(BRK-MŞ)



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