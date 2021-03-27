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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı

Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz vatandaşlar yolda kaldı

Yolda kalan araçlar

Kar Kalınlığı Kış Turizmi Zincir Takma Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Araçları iten sivil Jandarma personelleri ve vatandaşlar
-Kızak kayan çocuklar

( BURSA )-Yolda kalan vatandaşların imdadına görevden dönen jandarma ekipleri yetişti BURSA

- Mart ayının sonu gelmesine rağmen kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 200 santimetreye ulaştı. Bursa’nın turizm merkezi Uludağ’a çıkmak isteyen tedbirsiz sürücüler aniden bastıran kar sebebiyle yolda kaldı. Görevden dönen sivil jandarma personelleri yolda kalan vatandaşlara yardım etti. Hafta sonu kayak yapmak isteyen tatilciler ve gü nübirlikçi vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Son günlerde Bursa’yı da etkisi altına alan kar yağışı sonrası Uludağ oteller bölgesinde kar kalınlığı 2 metre olarak ölçüldü. Sezonun ay sonuna kadar devam edeceği müjdesi tatilcilerin rotalarını Uludağ’a çevirdi. Uludağ’a çıkmak isteyen tatilciler aniden yağan kar sebebiyle yolda kaldı. Araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayan vatandaşlar yolda kaldı. Yolu açmak için büyük çaba gösteren vatandaşların imdadına ise görevden dönen jandarma ekipleri yetişti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Uludağ yolunda jandarma ekipleri ve vatandaşlar yolda kalan araçları kenara çekerek yolu açtı. Kış lastiği ve zincir olmadan çıkışa izin verilmeyen Uludağ’da yolda kalan araçların hareket edebilmesi için zincir takmaları istendi. Araçlarına zincir takılmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise yol kenarında kar topu oynayıp kızakla kayarak bu durumu fırsata çevirdi. Zincirlerini takan sürücüler yollarına kaldıkları yerden devam etti.
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