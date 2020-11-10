-Detay

-Fotoğraf:

-Tören

-Anıt

-Saygı duruşu

-Kaynak: İHA



( LEFKOŞA ) - Ulu Önder Atatürk KKTC'de törenlerle anıldı LEFKOŞA



- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen törenlerle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü anısına, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da anma töreni düzenlendi.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından; Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de deftere imza attı. Törene; Tatar, Başçeri ve Öztürk’ün yanı sıra Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, okullar ve vatandaşlar da katıldı.

Tatar: “Ruhun şad olsun” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel defterini imzalamadan önce şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, Aramızdan ayrılışının 82’nci yılında sevgi, saygı ve şükranla huzurundayız. Kıbrıs’ta var oluş mücadelesinde Atatürk çizgisinden hiç sapmayan, ilkelerini rehber edinen Kıbrıs Türk halkı, kendi devletini kurmanın onurunu yaşamaktadır. Beş gün sonra da devletimizin 37. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Büyük Atatürk, önemine 1934’lerde işaret ettiğiniz Kıbrıs’ta, 1974’ten beri barış ve huzur vardır. Bu barış ve huzur, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücü sayesindedir. Türk askerinin adadaki varlığı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. İlkelerin rehberliğinde var oluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkı, kurucusu olduğun Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yaparak bugünlere geldi ve bundan sonra da işbirliği içinde sıkı çalışmaya devam edeceğiz. KKTC asla çaresiz değildir, tüm kurumları ile bir varlıktır, bu varlığı kimse görmezden gelemez. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 82. yılında, sevgiyle, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun.” Başçeri: " Saygı, özlem, rahmet ve şükranla anıyoruz” Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de deftere şunları yazdı: “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete intikalinizin 82. yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum. Tarihe altın harflerle kazınmış olan bağımsızlık mücadelemizdeki inanç ve özveriniz, ilke ve inkılaplarınız ile ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasına yönelik fikirleriniz haksızlığa uğramış uluslara örnek teşkil etmiştir. Önderliğiniz Türk milletinin ve onun ayrılmaz bir parçası olan adadaki kardeşlerimizin hem akıllarına hem de gönüllerine kazınmıştır. Başarılarınız zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ülke ve liderlere ilham kaynağı olmuştur. Tarihin bize yüklediği sorumlulukla, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefimizden bir an olsun ayrılmıyor, en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik tüm tehdit ve karalamalara karşı gösterdiğimiz güçlü ve azimli duruşumuzla milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, bölgemizde barış, istikrar ve adaletin hüküm sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizi saygı, özlem, rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”



loading...