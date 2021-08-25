Ülkenin dört bir yanından yanan ahır ve kümeslerin yerine yenilerini yapmak için geldiler

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( ANTALYA )- Gönüllüler, Manavgat yangınında kül olan ahır ve kümeslerin yerine yenilerini yapıyor ANTALYA



- Büyük yangın felaketi sonrasında yanan ahır, ağıl ve kümeslerin yerlerine yenilerini inşa etmek amacıyla bir sosyal medya sayfası üzerinden “Bir Kümes Bir Hayat” projesi başlatan yardımseverler, Manavgat’ta buluştu. Türkiye’nin İstanbul, İzmir, Mersin, Kocaeli gibi kentlerinden gelen ve aralarında mimar, iç mimar, endüstriyel tasarımcı, satış danışmanı, insan kaynakları uzmanı, etkinlik koordinatörü gibi değişik meslek gruplarından kişilerin bulunduğu gönüllüler, Manavgat Belediyesi ile de işbirliği yaparak Belenobası Mahallesi Sığırcılar Mevki’nde ahır, ağıl ve kümes gibi yapıları inşa etmeye başladı.

“4 adet ahır yaptılar” Genç Mimar Yasemin Aydan’ın başını çektiği grup, Manavgat’ın yangın geçirmiş köylerinde inşa çalışmalarını sıcak havaya ve zorlu şartlara rağmen yürütüyor. Belki de hayatlarında hiç mala tutmamış, şantiyede çalışmamış, duvar örmemiş olan gönüllüler, ev sahipleri ve Manavgat Belediyesi’nin de yardımıyla 4 adet ahırı 2 gün içerisinde yaptı. Çatı kısımları Manavgat Belediyesi tarafından inşa edilen ahırlara önümüzdeki günlerde hayvanların yerleştirileceği belirtildi. Gönüllü olarak çalışmayı yürüten ekibe Türkiye’nin dört bir yanından da inşaat malzemesi sağlanması amacıyla yardımların geldiği belirtildi. “Çok anlamlı bir çalışma” Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de gönüllü olarak çalışan ekibe ziyarette bulundu. Gönüllülere baklava da ikram eden Başkan Şükrü Sözen, “Büyük yangın felaketi sonrasında sosyal medya üzerinden başlattıkları “Bir Kümes Bir Hayat” kampanyasıyla Türkiye’nin dört bir yanından Manavgat’ımıza gelen yardımseverlerimizle birlikte yanan ahır, ağıl ve kümesleri tekrar inşa ederek hayvanlarımıza yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Böylesine zor bir zamanda yanımızda olmaları çok anlamlı. Onların sayesinde evleri, ahırları yanan vatandaşlarımıza umut oluyoruz” dedi.

“Yardımlarla devam edeceğiz” Gönüllü Mimar Yasemin Aydan, “Manavgat halkına bir yerden dokunmak istedik. Tekrar hayvancılık ve tarıma halkın devam etmesi için bir yerlerden dokunmak istedik. Mağazamın sosyal medya hesabından kampanyayı başlattık. Başından beri vakıf dernek olmadığımız için desteklerimizi ayni olarak aldık. Kimi mala aldı, kimi mama bağışladı. Desteklerle buraya geldik. 6 kadın ve 1 erkekle burada buluştuk. O kadar kişiyle ilk etapta 4 ahır yaptık. Herkes bu gibi dokunuşlar yapsa köylümüze ve hayvancılığın gelişimine katkı yapabiliriz. Ve bağışçılarımızdan da bims, çimento, kum, sac gibi malzemeler bağışlamalarını rica ediyorum. Çatılarımızı belediye tamamladı. Gerçekten gönül birliğiyle bir araya gelmiş olan insanların yaptığı bir çalışma inşallah devamı gerçekleşir. 8 ahırı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.



