Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'

Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: 'Bunlar benim için eğlence oldu'

futbolcunun konuşması

( SAKARYA ) Ülkede gündem olan Sakaryalı futbolcu konuştu: "Bunlar benim için eğlence oldu" SAKARYA

Sosyal Medya Takım Kampı Karya Amatör 


- Sakarya'da transfer fotoğrafında yaşından büyük gösterdiği için ülke gündemine gelen amatör futbolcu 28 yaşındaki Sercan Çekmen, "Yaşımı küçültmedim ama büyük gösteriyorum. Bu haberler ve paylaşımlar beni üzmedi aksine çok eğlendim" dedi.
Sakarya'da yapılan bir amatör transfer, ilginç şekilde tüm ülkenin gündemine geldi. Erenler ilçesinin Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da ki temsilcisi Erenlerspor, bir süre önce farklı bir takımda oynayan 28 yaşındaki Sercan Çekmen'i transfer etti. Bu transferi sosyal medyada bir fotoğrafla duyuran kulüp görsele farklı tepkiler aldı. 1993 doğumlu olan futbolcu, yaşından büyük gösterdiği için hakkında "1993 doğumlu mu, yoksa 93 yaşında mı?" gibi esprili paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde büyük bir kitleye ulaştı. Bölgesel lig futbolcusu Sercan Çekmen, hakkında yapılan haberlere Antalya'daki takım kampından cevap verdi. Haberler beni çok eğlendirdi Hakkında yapılan paylaşım ve haberlerin kendisi için büyük bir eğlence olduğunu belirten genç futbolcu Sercan Çekmen, "Yaşımla alakalı sosyal medyada, basında çıkan haberleri eğlenerek takip ediyorum. Ailecek takip ediyoruz. Yaşımla ilgili herhangi bir küçültme ve büyütme söz konusu değil. Sadece yaşımdan daha büyük gösteriyorum bunu herkes söylüyor. Arkadaşlarım destek mesajları geliyor. Bundan rahatsız değilim hatta eğleniyorum. Böyle bir şeyin olması kampa daha da neşe kattı. Burada hep birlikte gülüp eğlenip takip ediyoruz. Eğleniyorum rahatsız değilim, aksine çok mutluyum bunlardan" şeklinde konuştu.
Sezon hazırlığı için Antalya'da bir otelde kamp yapan takım, yeni futbolcuları Sercan Çekmen'e tam destek oldu. Yetenekli oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement