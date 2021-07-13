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Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Tefecilik-2' operasyonunda: 98 gözaltı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Tefecilik-2' operasyonunda: 98 gözaltı

Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Tefecilik-2' operasyonunda: 98 gözaltı

-Operasyondan görüntüler

( ANKARA ) Ülke genelinde gerçekleştirilen "Tefecilik-2" operasyonunda: 98 gözaltı ANKARA

Uyuşturucu Nüfus Cüzdanı Uyuşturucu Madde Gözaltı Pos Cihazı 


- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonlarda şüpheli 121 şahıstan 98’inin gözaltına alındığı belirtildi. EGM, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart tarihinde düzenlenen “Tefecilik” operasyonunun devamı niteliğindeki “Tefecilik-2” operasyonun gerçekleştirildiği duyurdu. 25 ilde 120 farklı adrese ve 121 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazının ele geçirildiği açıklanırken, operasyonların devam ettiği belirtildi. (ALİ-BC -
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