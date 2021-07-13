Ülke genelinde gerçekleştirilen 'Tefecilik-2' operasyonunda: 98 gözaltı



- Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca ülke genelinde "Tefecilik-2" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüpheli 121 şahıstan 98’inin gözaltına alındığı belirtildi. EGM, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 17 Mart tarihinde düzenlenen “Tefecilik” operasyonunun devamı niteliğindeki “Tefecilik-2” operasyonun gerçekleştirildiği duyurdu. 25 ilde 120 farklı adrese ve 121 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 98 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 2 adet tabanca, 2 adet tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda alacak verecek notlarının bulunduğu ajanda, çek-senet, sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucu madde, kredi kartları ve pos cihazının ele geçirildiği açıklanırken, operasyonların devam ettiği belirtildi. (ALİ-BC -

