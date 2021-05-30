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-Azerbaycan şehitliğini ziyaret etmesi

-Anıta çelenk bırakılması

-Türk şehitliği anıtına çelenk bırakması

-Adil Karaismailoğlu açıklama

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( BAKÜ ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Türkiye’nin edindiği bilgi, tecrübe ve birikimi Karabağ’ın imarı ve gelişmesi için de kullanacağız”- Karaismailoğlu, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti BAKÜ



- Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Türk şehitliklerini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 19 yıldır edindiği bilgi, tecrübe ve birikimi Karabağ’ın imarı ve gelişimi için kullanacağını söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan’daki temasları kapsamında Bakü’de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Azerbaycan Şehitliği’ne geçti. 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’na giden Karaismailoğlu burada Ebedi Ateş Anıtı’na da çelenk bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temasları kapsamında Bakü Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek anıta çelenk koydu. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ve gerekli notları aldığını belirterek, “Sayın Ulaştırma Bakanımız Nabiyev ile beraber bugün Azerbaycan temaslarımıza başladık. Önemli görüşmelerde bulunacağız. Buradan sonra da toplantılarımıza devam edeceğiz. Yarın da inşallah Karabağ bölgesine gideceğiz. Karabağ’ın işgalinden kurtarıldıktan sonra Karabağ’dan imar için oradaki bizim yüklenici firmalarımızın çalışmalarını yerinde inceleyeceğiz, yeni planlamalarımızı yapacağız” dedi.

“Türkiye’nin tecrübesini Karabağ için kullanacağız” Karabağlı Azerbaycanlıların sevinci paylaştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Onlar kadar bizler de buna seviniyoruz. İnşallah Azerbaycan ve Karabağ’ın imarı konusunda Türkiye Cumhuriyeti olarak 19 yıldır edindiğimiz bilgi, tecrübe ve birikimlerimizi inşallah Azerbaycan ve Karabağ’ın gelişmesi için de yüklenip güzel projelerle her tarafın imarı, inşası için elbirliğiyle çalışacağız. Özellikle Nahçıvan tarafında da projelerimiz var. İnşallah önemli ulaşım koridorları, önemli lojistik koridorları hep birlikte değerlendirip en kısa zamanda sonuç alacağız” diye konuştu.

“Türkiye ve Azerbaycan’ı birbirinden ayrılmaz iki parça olarak birbirine bağlama çabası içerisindeyiz” Türk transit filolarının karayolunda yaşadığı sıkıntıları da görüşeceklerini vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Özellikle Karabağ’daki zaferden sonra Karabağ’ın imarı için gerekli olan karayolu ve demir yolu bağlantıları için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah bizim güçlü firmalarımızın da desteğiyle buradaki planlamalarımızı, projelerimizi en kısa zamanda hayata geçirip buraları lojistik ve ulaşım bağlantısı olarak da dünyanın en önemli merkezlerinden birisi haline getireceğiz ve Türkiye Azerbaycan birbirinden ayrılmaz iki parça olarak ulaşım aksı olarak da birbirine en kaliteli, en konforlu yollarla birbirine bağlama çabası içerisindeyiz. Yarın inşallah hep birlikte Karabağ bölgesine gideceğiz oradaki çalışmalarımızı inceleyeceğiz yine oradaki gerekli temaslarımızı, incelemelerimizi bitirdikten sonra sizleri bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı. Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile görüşme gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli ve Cebrayıl bölgelerini ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, Karabağ’da Türk firmalarının üslendiği demiryolu, otoyolu projelerini ve inşaatı devam eden Füzuli Havalimanı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulunacak. (YK-SO-D)

