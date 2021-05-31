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--Adil Karaismailoğlu açıklama

--Karaismailoğlu’nun Fuzuli Havalimanı’nı ziyaret etmesi



( BAKÜ ) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Nahçıvan bağlantısı Azerbaycan-Türkiye bağlantılarını daha da kuvvetlendirecek”- “İki kardeş ülke olarak bundan sonra ulaştırma, altyapı alanında büyük projelere imza atacağız” BAKÜ



- Azerbaycan temasları kapsamında Karabağ’ı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nahçıvan bağlantısının Azerbaycan-Türkiye bağlantılarını daha da kuvvetlendireceğini ve Azerbaycan ile Türkiye’nin iki kardeş ülke olarak bundan sonra da ulaştırma ve altyapı alanında büyük projelere imza atacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan’daki temasları kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Karabağ’da Türk firmalarının üstlendiği demiryolu ve otoyolu projelerini ile inşaatı devam eden Füzuli Uluslararası Havalimanı’nı ziyaret ederek inceledi. Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev ile birlikte Karabağ’daki ulaşım projelerini yerinde inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Azerbaycan’ın zaferine bizim zaferimiz gibi seviniyoruz” Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı bizleri kabul etmişti kendileriyle istişarelerde bulunmuştuk. Bugün de özgürlüğüne kavuşmuş olan Karabağ bölgesinde Sayın Ulaştırma Bakanı Nabiyev ile beraber incelemeleri yapıyoruz. Bölgede çok önemli çalışmalar var. Azerbaycan’ın zaferine bizim zaferimiz gibi seviniyoruz. Türkiye olarak bundan önce olduğu gibi iki devlet, bir millet olarak 19 yıllık Türkiye’deki büyük ulaştırmada, altyapıda edindiğimiz tecrübelerimize inşallah Karabağ’ın ihyası, imarı, inşası için de hep beraber birleştirerek buraları kısa sürede ihya edeceğiz” dedi.

“Nahçıvan bağlantısı Azerbaycan-Türkiye bağlantılarını daha kuvvetlendirecek” Karabağ’daki çalışmalar tamamlandıktan sonra Azerbaycan’ın hizmetine sunulacağını ifade eden Karaismailoğlu, “Ulaşım koridorları, ulaşım alt yapıları ne kadar konforlu güvenli ve kısa olursa bölgenin gelişimi, ekonomisi o derecede hareketleniyor. Tecrübeli, bilgili, birikimli Türk müteahhitleri burada imalatlara başladılar. Buradaki yol imalatta özellikle demir yolu, karayolu imalatları ülkemizin lojistik bağlantıları açısından da çok önemli. Biliyorsunuz Bakü-Tiflis-Kars hattını geçtiğimiz yıllarda açmıştık. Pekin’den Londra’ya kadar olan çok önemli bir koridoru aktif hale getirdik. Yoğun bir şekilde buradan Londra’ya, Moskova’ya dünyanın belirli bölgelerine, Pekin’den Londra’ya kadar çok önemli ihracat ve ithalat ürünlerimiz devam ediyor. Bu yapılacak ulaştırma hattıyla alternatif bir koridorda ortaya çıkmış olacak. Nahçıvan üzerinden Azerbaycan bağlantısı yine Azerbaycan-Türkiye bağlantılarını daha kuvvetli bir şekilde geliştirmiş olacağız” dedi.

“İki kardeş ülke olarak bundan sonra ulaştırma ve altyapı alanında büyük projelere imza atacağız” Altyapı ve ulaşım çalışmalarının bir an önce bitirilmesini ümit ettiğini belirten Karaismailoğlu, "İhtiyaçlar doğrultusunda biz de bölgenin master planlamasını çerçevesinde her şeyi Azerbaycanlıların hizmetine sunacağız. İnşallah iki kardeş ülke bundan sonra da bu ulaştırma ve altyapı alanında birlikte büyük projelere imza atacaklar. Bölgenin gelişmesine, ekonomisine, istihdamının gelişmesine verebileceğimiz bütün katkıyı vereceğiz. Müteahhitlerin çalıştığı şantiyelere uğradık orada hummalı bir çalışma var. Bir anda şantiyeler aktifleştirildi ve çalışmalar devam ediyor. Bulunduğunuz yol ‘Zafer Yolu’ buradaki arkadaşlarımız tarafından ağustos ayının ortalarında bitirilmesi hedefliyor. İnşallah diğer projelerde kısa sürede bitecek. Bölgenin ihyası ve gelişimi için katkıları hep birlikte vermenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, inşası devam eden Füzuli Uluslararası Havalimanı’nı ziyaret ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

