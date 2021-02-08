Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Arkeopark Gar Kompleksi dünyada bir ilk olacak”

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kadıköy Haydarpaşa Garı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu ziyareti sonrası çalışmaların gidişatı hakkında basın açıklaması yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyon ve tadilat çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiği Haydarpaşa Garı’na ziyarette bulundu. Sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, bakanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. “2021 yılında da çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz” Bakan Karaismailoğlu son dönemlerde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çağın gereği olan Türkiye’nin tasarımlarını bütünleyen ulaştırma ve haberleştirme projelerimiz için aralıksız ve yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Dolu dolu geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında da Kömürhan Köprüsü’nü hizmete açıp, ardından TÜRKSAT 5A uydumuzu yörüngesine gönderdik. Geçtiğimiz Cuma günü asırların rüyası 1915 Çanakkale Köprüsü’nde incelemelerde bulunduk. Cumartesi günü Malatya Havalimanı yeni terminal binası temelini atıp, Tohma Köprüsü’nün açılışını yaptık. Ankara Sivas Hızlı Tren hattındaki çalışmalar devam ederken, bugün itibariyle Konya- Karaman Hızlı Tren test sürüşlerine başlıyoruz. İstanbul’da da 5 hatta 91 kilometre metro inşaatı devam ediyor. Bu çalışmaları sürdürürken tarihimizin bize sunduğu değerleri korumaya da önem veriyoruz” diye konuştu.

“Arkeopark Gar Kompleksi dünyada bir ilk olacak” Haydarpaşa Garı’ndaki yapılan çalışmalara değinen Bakan Karaismailoğlu, “Haydarpaşa Garı’nda son derece titiz bir çalışma yürütüyoruz. Haydarpaşa Garı hepimizin göz bebeği. Haydarpaşa Garı’nın eski güzelliğine kavuşturmak ve olası bir depreme karşı güçlendirmek üzere tadilat ve restorasyon çalışmalarına başladık. 2 etap halinde devam eden çalışmalar kapsamında önemli aşamalar kaydettik. 1. Etap çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık. 2018 yılında ise 2. Etap çalışmalara başladık. Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray kazısı esansında kent tarihini yaklaşık 8.500 yıl geriye götüren Neolotik tabakaya ulaştık. Çalışmalar sırasında Antik Khalkedon şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar gün yüzüne çıktı. Ayrıca yine yapılan çalışmalar esnasında Osmanlı, Rome ve Bizans dönemine ait temellere rastlandı. Tarihi Haydarpaşa Gar alanı Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye’de ve dünyada bir ilk olacak. Tarih turizmi için önemli nokta haline gelecek" dedi.

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