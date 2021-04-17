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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu taşınan eserleri ziyaret

-Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müze ziyaret
-Genel Detaylar

( BATMAN ) BATMAN

- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Batman’ın tarihi ilçesinde bulunan Hasankeyf-2 köprüsünün açılışının ardından taşınan tarihi eserleri yeni yerinde inceledi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hasankeyf-2 Köprüsü’nün açılışı için Batman’a geldi. Açılış sonrası Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf’in yeni yerleşkesine taşınan tarihi yapıları gezdi. Burada eserlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu Hasankeyf Müzesini gezdi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Hasankeyf’ten ayrıldı.
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