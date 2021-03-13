Ulaştırma fiyatlarında “pandemi” artışı yok

--Araçların dezenfekte edilmesinden, HES kodu sorgulaması ve ateş kontrolünden genel detay görüntü

--Yolculardan genel detay görüntü

--Ahmet Dombaz ile röportaj



( İZMİR )- Taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırıldı, tedbirler üst seviyede- Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, pandemi sürecini değerlendirdi:- "Koltuk sayısı azaldığı için bilet fiyatlarının yükseldiği düşünülüyordu ancak böyle bir uygulamamız olmadı"- “Araçlarımız dezenfekte ediliyor, yolcu ve personele HES kodu soruluyor”- “Tüm koltukların satışa açılmasının ardından biraz daha rahat nefes alabileceğimizi söyleyebilirim” İZMİR



- Korona virüsü salgını nedeniyle uygulamaya konulan toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, yüzde 50 kapasite ile çalışıldığı dönem de dahil olmak üzere bilet fiyatlarında önemli bir artış olmadığını, bazı güzergahlarda pandemi öncesindeki fiyatlarla bilet satışı yapıldığını belirtti.

Korona virüs salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti. İçişleri Bakanlığının 8 Mart tarihinde yayınladığı genelgeyle, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırıldı. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz, “Pandemi döneminden sonra yolcu sayılarında yüzde 65 oranında bir düşüş oldu. ‘Tüm koltuklar satışa açıldı, sınırlamalar kaldırıldı’ dense de yolcu sayımızda henüz herhangi bir artış yok. Bunun en büyük etkeni de üniversitelerin kapalı olması. Öğrenci sirkülasyonunun olmaması, yolcu sayısında azalmaya neden oldu. Koltuk sayısı azaldığı için bilet fiyatlarının yükseldiği düşünülüyordu ancak böyle bir uygulamamız olmadı. Pandemiden önce İzmir-İstanbul güzergahında bilet satış fiyatımız 120 TL iken bugün 134 TL. Bir yıl içerisinde yüzde 10’luk bir artış oldu. Bu da asgari ücret, yol masrafları gibi kalemlerdeki artış oranı ile aynı. Hatta bazı güzergahlarımızda fiyatlar geçtiğimiz yıla göre gerilemiş durumda. Örneğin geçtiğimiz yıl pandemi öncesinde İzmir-Ankara bilet satış fiyatı 110 TL iken bugün 99 TL. Neredeyse pandemi öncesindeki fiyatlarla devam ediyoruz. Yolcularımızın sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri için şartları en uygun hale getirmiş durumdayız” sözlerine yer verdi. “Biraz daha rahat nefes alabileceğimizi söyleyebilirim” Kapasite kısıtlaması nedeniyle bir araca 25 yolcu alındığını ancak yeni genelge ile artık tam kapasite çalışabileceklerini vurgulayan Dombaz, “Bir aracın yolcu kapasitesi normal şartlarda 40’tır. Pandemi başladığında 40 koltuktan 25’ini kullanabiliyorduk. 8 Mart’ta yayınlanan genelge gereğince, artık tüm koltuklarımız satışa açıldı. Sektörümüz, pandemi nedeniyle şu ana kadar yaşamadığı kadar zor bir dönem geçirdi. Sektörümüz için çok zor bir yıldı. Tüm koltukların satışa açılmasının ardından biraz daha rahat nefes alabileceğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

Araçlar dezenfekte ediliyor, yolcu ve personele HES kodu soruluyor Pamukkale Turizm olarak pandemiye karşı alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Dombaz, şunları söyledi: “Araçlarımız dezenfekte edildikten sonra sefere çıkıyor. Tüm yolcu ve personelimiz, HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılarak araca alınıyor. Araç içerisindeki tüm yolcu ve personelimizin maske takma kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Zaten otobüsler, diğer toplu ulaşım araçlarından farklı olarak her dakikada bir dışarıdaki temiz havayı alarak içerideki havayı tazeliyor. Ayrıca tüm araçlarımız 2+1 koltuk düzeninde olduğu için özellikle tek başına seyahat etmek isteyen yolcularımız da tekli koltuklarımızı tercih edebilirler.” (CA-



loading...