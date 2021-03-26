Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu Şanlıurfa’da

-Valilik ziyaretinden detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Şanlıurfa’da Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışını yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Bakan Karaismailoğlu'nu havalimanında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilleri Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli karşıladı. Diğer belediye başkanları ve protokol üyeleri de Bakan'ı valilik ziyaretinde karşıladı. Bakan Karaismailoğlu, kentte ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine yaptı.



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