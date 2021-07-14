Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın’da
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın’da

Ulaştırma Bakanı Adilkaraismailoğlu Bartın’da

- Bakanın gelişi

Toplantı 

-- Protokolü karşılaması
-- Şeref defterini imzalaması
-- Makamda protokol ile oturması

( BARTIN ) BARTIN

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bartın’a geldi. Zonguldak Havalimanı’na iniş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyareti kapsamında ilk olarak Bartın Valiliği’ni ziyaret etti. Protokol tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Karaismailoğlu valilik makamında toplantıya katıldı.
(OA-BA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı