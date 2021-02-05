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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ulaşıma tip engeli, tırlar yolda mahsur kaldı

Ulaşıma tip engeli, tırlar yolda mahsur kaldı

-Tipi ve fırtınadan ilerleyemeyerek geri dönen sürücü

Mahsur Kaldı Zincir Takma Akalan Nadan 

--Yolda kalan Tır sürücüsünün zincir takma anı
--Tipi ve Fırtınadan görüntü
--Röportaj

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da etkili olan fırtına ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tipiye yakalanan bazı sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi'nde tipi ve fırtına etkili oluyor. Görüş mesafesinin tipi nedeniyle önemli ölçüde azalması ve buz pistine dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken TIR'lar yolda mahsur kaldı. Tipiye yakalanan bazı sürücüler ise, geri döndü. Tipi nedeniyle Artvin'e gidemedikleri için Ardahan'a geri dönen Özgür Açıkyıldız, "Çok büyük fırtına var. Bizde gidemedik ve geri döndük. Şimdi Ardahan’a geri gidiyoruz. Yollar açık ama yine de sis ve tipiden dolayı geri dönme kararı aldık.’’ Dedi. TIR şoförü Hüseyin kul ise ilerlemede güçlük çektiklerini ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle aracın kayarak yoldan çıktığını ve aracı kurtararak ilerleyebilmek için zincir takmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Yol tuzlanmış olsa biz bu çileyi çekmeyiz. Şu anda kar yağmıyor sadece tipi yapıyor. Yollar tuzlansa biz de bu çileyi çekmeyiz.’’ Şeklinde konuştu.
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