--Büyükakın'ın konuşması

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( KOCAELİ ) Ulaşım Park çalışanlarına yüzde 45 zam KOCAELİ



- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark bünyesinde çalışan personele yüzde 45 zam yapıldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra genel sekreter Balamir Gündoğdu ve sendikaların yöneticileri katıldı.

İmza töreni öncesi UlaşımPark A.Ş çalışanları davul zurna eşliğinde sözleşmeyi kutladı. Sözleşmeye göre, sözleşme kapsamında günlük ücretlere 10 TL seyyanen ücret eklendi. En düşük işçi ücretlerinde yüzde 45 oranında artış yapıldı. Yemek ücretini çalışılan her bir gün için 23,42 TL’den 30 TL’ye çıkartılarak yüzde 28 artış oldu. Ayrıca müjde isteyen personele seslenen ve “Ne istiyorsunuz? Ne müjdesi vereyim?” diye soran Başkan Büyükakın, tören sırasında işçilerin gece zammı isteğine “Tamam o zaman, gece zammı da olsun. Hayırlı olsun” diyerek müjdeyi verdi. “İşveren işçi ilişkisi değil, ağabey kardeş ilişkisi kurmaya mecburuz” İşçilerin hakkının en iyi şekilde verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Hasta yolcuyu hastaneye götüren Emre kardeşimiz gibi, iftarlığını yolcusuyla paylaşan Arif kardeşimiz gibi kardeşlerimiz olduğu müddetçe biz onlarla işveren işçi ilişkisi değil, abi kardeş ilişkisi kurmaya mecburuz, bizim dünya görüşümüz de bunu gerektirir. Çünkü biz biliriz ve inanırız ki, işçisinin alnının teri kurumadan emeğinin hakkını vermek bizim inancımızın gereği, Peygamberimizin de dileğidir” dedi.

“En düşük yevmiye 160 lira oldu” Yapılan sözleşmenin çok iyi olduğunu belirten Büyükakın, “Bakın kardeşlerim biz hem saatlik ücretler konusunda, hem sosyal haklar, emek yardımı olsun diğer hususlar olsun bunların tamamında Belde AŞ. Sözleşmesinde olduğu gibi gerçekten çok iyi bir sözleşme yaptık. İyiliğin sınırı var mı, yok. Mükemmele giden yolda hep daha iyisini yapmak için elimizden geleni zaten yapıyoruz. Bugün yaptığımız sözleşmede neler var? Önce şunu yaptık, altta biraz daha yevmiyesi düşük olan, ücreti düşük olan kardeşimizle onun üstünde daha önce işe başlamış olan daha yüksek ücret alan kardeşlerimiz arasındaki farkı azaltmak için seyyanen zam yaptık. Buna göre günlük 39.11 lira aylık bin 173 TL’ye tekabül edecek şekilde seyyanen zam uyguladık. Yani bir oransal zam değil herkese bu verildi ve en düşük yevmiye 160 lira oldu” dedi.

Bayramlarda 3 bin 500 TL ikramiye Bayramlarda 3 bin 500 TL ikramiye verileceğinin müjdesini veren Büyükakın, “Yılda 30 günlük ikramiye Nisan ve Eylül aylarında verilecek şekilde buradaki iyileşmemiz yüzde 32. Yakacak yardımı 84 lira olarak belirlendi buradaki artış yüzde 110. Ve bu toplu sözleşmede ilk kez gelen yenilik var bu da bayram ikramiyesi. Ramazan Bayramında bin 500 lira Kurban Bayramında 2 bin lira olmak üzere toplam 3 bin 500 liralık ikramiye bu sözleşmede ilk kez” diye konuştu.

“Elhamdülillah bütçemiz sağlam” Otobüs şoförlerinin maaşlarına yapılan zamları anlatan Büyükakın, büyükşehir belediyesinin bütçesinin sağlam olduğunun altını çizerek, “Evli, iki çocuklu ve kıdemi 3 yıl olan otobüs şoförü örneğini aldığımızda net maaşında yaklaşık yüzde 44’e varan bir iyileşme oluyor. 3 bin 675 liradan 5 bin 265 liraya yükseliyor maaşlarınız. Gece zammını da ilave ettik. Mesaiye kaldığınızda maaşlar çok daha yukarıya gidiyor. Gönlümüzden geçen çok daha fazla ama elimizden geleni samimi söylüyorum en iyisini verdik hayırlı uğurlu olsun. Elhamdülillah bütçemiz sağlam” şeklinde konuştu.

(HY-RFK

