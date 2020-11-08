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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü - MUĞLA

Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü - MUĞLA

- Yanan alandan yükselen alevler (Cep telefonu) - Yangın söndürme ekiplerinin çalışması Muğla 'da çıkan orman yangını söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ula ilçesinde çıkan ve bir hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.Akyaka Mahallesi İskele mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bir otelin arka tarafında bulunan ormanlık alandaki yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlı Orman Yangını Yükselen Orman İşçisi 

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