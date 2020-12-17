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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ula Belediye Başkanı Akkaya kurtarılamadı

Ula Belediye Başkanı Akkaya kurtarılamadı

muğla eğitim ve araştırma hastanesi acil servis önü yakınları fenalık geçirmesi

Acil Servis Yerel Seçimler Sağlık Ekipleri Yerel Seçim Ölüm Haberi 

-ismail akkaya arşiv görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Ula ilçe Belediye Başkan İsmail Akkaya, kırsal Gölcük Mahallesi'nde kalp krizi geçirdi. Başkan Akkaya, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Belediye çalışmalarını incelemek üzere gittiği kırsal Gölcük Mahallesi'nde rahatsızlanan Akkaya, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
112 ambulans ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Akkaya, ambulans içinde ekipler tarafından sürekli olarak duran kalbi çalıştırılması için masaj yapıldığı öğrenildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahale rağmen Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya kurtarılmadı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürerken ailesi ve belediye çalışanları Acil Servis önünde toplandı. Akkaya’nın ölüm haberi üzerine yakınları fenalık geçirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den Ula Belediye Başkanı seçilen İsmail Akkaya, daha önce de Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka’da uzun dönem Belde Belediye Başkanlığı yapmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut Belediye Başkanı CHP’li Ümit Karaaslan ile seçime giren İsmail Akkaya, seçimi farklı bir şekilde kazanmıştı.
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