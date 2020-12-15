Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ukraynalı sevgilisini boğarak öldürüp, cesedinin kokmaması için klimayı açık bırakmış

Ukraynalı sevgilisini boğarak öldürüp, cesedinin kokmaması için klimayı açık bırakmış

ARŞİV

Eski Sevgili Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet 

-FOTO

( ANTALYA ) -- Cinayet zanlısının polisteki ifadesinde “Çok kıskanıyordum. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm” dediği öğrenildi ANTALYA

- Antalya’da kliması soğuğa ayarlı açık bırakılan yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 40 yaşındaki Ukrayna asıllı kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olaya ilişkin Ukraynalı kadının sevgilisini gözaltına aldı. Şüpheli sevgilinin cinayeti, “Çok kıskanıyordum. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm” diyerek itiraf ettiği ve cesedin kokmaması için de klimayı soğuk ayarda açık bıraktığı öğrenildi. Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1988. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır Antalya’da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko’dan (40) ailesi uzun süre haber alamayınca kızlarının Afrika’daki arkadaşına, o da Antalya’daki bir başka arkadaşına ulaşarak durumu bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis, Demchenko’yu hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Demchenko’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Klimanın soğuk ayarda çalıştığı tespit edildi Evde inceleme yapan polis, klimanın soğuğa ayarlı şekilde çalıştığını belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre Demchenko’nun vücudunda herhangi bir kesi izine rastlanılmadığı öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirtilen Karina Demchenko’nun cansız bedeni, ölüm nedeni tespit edilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nakaldırıldı. “Kıskançlık yüzünden öldürdüm” Olay sonrası ilk incelemelere göre Demchenko’nun boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, Demchenko’nun bir süre önce ayrıldığı belirtilen eski sevgilisini Erhan Razı’yı (40) gözaltına aldı. Razı’nın sorgusunda, Demchenko’yu çok sevdiğini belirterek, “Evlenmeyi planlıyorduk. Kıskançlık yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok kıskandığım için öldürdüm. “ dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erhan Razı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Erhan Razı tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement