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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi

Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi

Morg detay

A Haber Kayalı Cenaze Gesi Helikopter 

-Rehber ve Yana Kryvosheia'nın yakını detay
-Tabutun morga alınması
-Cenazenin alınması
-Akraba detay
-Aracın ayrılması
-detay
-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da en son annesine Geyiksivrisi Dağı’nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cenazesi yakınları tarafından morgtan alınarak ülkesine gönderildi. Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana’dan haber alınamayınca Kryvosheia'nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 4 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna getirildi.
Yana Kryvosheia'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bir yakını tarafından özel bir cenaze firması aracılığıyla alındı. Bir yakını Kryvosheia'nayı son kez görmek istese de izin verilmedi. Dağcının cenazesinin öğle saatlerinde uçakla ülkesi Ukrayna’ya gönderileceği belirtildi.
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