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Ukrayna ve Özbekistan'dan moral için Marmaris'e geldiler
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ukrayna ve Özbekistan'dan moral için Marmaris'e geldiler

Ukrayna ve Özbekistan'dan moral için Marmaris'e geldiler

Ekiplerin meydanda toplanması

Sosyal Medya Orman Yangınları Yangın Festival Öğrenciler 

-Başkan Oktay'a Özbek gömleği giydirilmesi
-Milli arşların söylenmesi
-Genel ve detaylar
-Konserler r

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ukrayna-Özbekistan-Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında Buruncu Macera Parkı’nda bir araya gelen yabancı ve Türk öğrenciler birlikte İstiklal Marşı’nı ve Ukrayna Milli Marşı’nı okurken, festival orman yangınları dolayısıyla zor günler geçiren Marmarislilere moral olacak. Ukrayna - Özbekistan - Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali, Marmaris’te gerçekleştiriliyor. Yangın felaketi yaşayan Marmaris’te sakinlerine özellikle de çocuklara moral olmak için Ukrayna ve Özbekistan’dan gelen dans grupları ve müzisyenlerle birlikte Türk sanatçıların sahne alacağı etkinlik başladı.
Festival kapsamında 26 Ağustos Perşembe günü Amfi Tiyatro’da ücretsiz bir gösteri düzenlenecek. Marmaris Belediyesi, Ukrayna Kültür Bakanlığı, Özbekistan Kültür Bakanlığı ve Ukrayna Sonyaşnik (Ayışığı) Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte ilk olarak Marmaris’in tarihi ve doğal güzelliklerini gezen konuklar, Burunucu Macera Parkı’nda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile bir araya geldi. Sonyaşnik Derneği Başkanı Alla Gorbunova’nın da hazır bulunduğu etkinlikte dans ve müzik gösterileri sunan yabancı konuklara Türk ekipler de eşlik etti. Türk ve Ukraynalı çocuklar hep birlikte İstiklal Marşı’nı ve Ukrayna Milli Marşı’nı da okudu. Burada kısa bir konuşma yapan Sonyaşnik Derneği Başkanı Alla Gorbunova, yangın afeti yaşayan Marmaris’e moral vermek için böyle bir festival düzenlediklerini söyledi.

Gorbunova, “Televizyonda, sosyal medyada hep sizi takip ettik. Orada da bizim yüreğimiz yandı. Aklımız ve yüreğimiz hep sizinleydi” dedi.
Nazik düşünceleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Oktay ise Marmaris’in çok zor günler geçirdiğini belirterek, “Sizler gibi dostlarımızın sayesinde moralimiz yükseliyor, umudumuz artıyor. En kısa sürede eski günlere dönmek için gayretimizi ve umudumuzu yükseltiyor” diye konuştu.
Oktay, 26 Ağustos Perşembe günü Amfi Tiyatro’da düzenlenecek etkinliğe de tüm halkı davet etti. (MU-İK-
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