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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Ukrayna uçağının İran tarafından düşürülmesinin 1. yıl dönümü

- Ukrayna uçağının İran tarafından düşürülmesinin 1. yıl dönümü

Tören alanından görüntü

Yolcu Uçağı Başsağlığı Resmi Tören Uçak Kazası Tazminat Ödemesi 

-Törenin başlamasından detay
-Ölenler için çiçek bırakılması
-Detay

( KİEV ) KİEV

- İran Devrim Muhafızları tarafından düşürülen Ukrayna yolcu uçağının 1. yıldönümünde kazada hayatını kaybedenler Ukrayna’nın başkenti Kiev’de resmi törenle anıldı. Geçtiğimiz yıl İran Devrim Muhafızları, Ukrayna yolcu uçağına 2 roket fırlatmıştı. Ukrayna Hava Yollarına (UIA) ait PS752 sefer sayılı uçak, içerisinde bulunan 176 kişiye mezar olmuş ve kurtulan olmamıştı. Daha sonra İran ve Ukrayna’dan açıklamalar birbirini izlemiş ve en sonunda İran uçağı yanlışlıkla vurduğunu kabul etmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bir açıklama yaparak, “İran İslam Cumhuriyeti bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır” ifadelerini kullanmıştı. Resmi özür ve tazminat süreci Korkunç trajedinin ardından İran’dan Ukrayna’ya resmi bir heyet geldi ve kazadan sonra tazminat sürecinin nasıl işleyeceği, uçağın kara kutusunun hangi ülke tarafından inceleneceği gibi konular masada ele alındı. Olayın ardından tam bir 1 geçmesine rağmen kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına herhangi bir tazminat ödenmedi. Ukrayna tarafından yapılan son açıklamalarda, hayatını kaybeden vatandaşların haklarının tüm uluslar arası platformlarda aranacağı bildirilerek konunun dünya gündemine taşınacağı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin anısına anıt dikildi Bugün, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Verbovyi Hai parkında resmi bir tören gerçekleştirildi ve feci kazada hayatını kaybedenler anısına anıt dikilerek anma töreni yapıldı. Devlet arkanı, Ukrayna Hava Yolları yönetim ve personelleri, hayatını kaybedenlerin aileleri, sivil vatandaşlar ve gazeteciler törene katıldı.
Törende duygusal anlar yaşandı ve hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. 5 ülke ortak bildiri yayınladı Kazada hayatını kaybeden vatandaşlar adına, mensubu oldukları devletlerden İran’a karşı ortak bildiri yayınlandı. Ukrayna, Afganistan, İngiltere, Kanada ve İsveç tarafından yayınlanan ortak bildiride, “Bir yıl önce 8 Ocak 2020’de PS752 sefer sayılı Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Tahran’da 2 roketle vurularak düşürüldü. Bugün hayatını kaybedenleri anıyoruz ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sevdiklerini kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. İran’ı acilen bu korkunç uçak kazasına yol açan olayların ve kararların eksiksiz ve kapsamlı bir açıklamasını yapmaya ve bunun bir daha asla olmamasını sağlayacak somut eylemler yapmaya çağırıyoruz. Ülkelerimiz adaleti tesis etmek ve İran’ın mağdurların ailelerine ve etkilenen devletlere tam tazminat ödemesini sağlamak için İran’ı sorumlu tutacaktır” ifadeleri kullanıldı.
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