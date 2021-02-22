- Ukrayna, sipariş ettiği korona virüs aşılarının görüntülerini ilk kez yayınladı



- Ukrayna Sağlık Bakanı, aşının teslimatına yönelik uzun süredir devam eden tartışmalara yayınladığı görüntülerle son noktayı koydu. Ukrayna, korona virüs aşılarının piyasaya çıkmasının ardından aşıyı alabilmek için farklı ülkelerle uzun diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi. Aşının bir türlü ülkeye gelmemesi tartışmalara yol açmış ve ilk teslimat tarihinin ne zaman olacağı her yerde tartışılır olmuştu. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, yayınladığı bir video ile bu tartışmalara son noktayı koydu. Aşı alım anlaşması için birkaç gün önce Hindistan’a giden Stepanov, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile verdi. Hindistan’daki Serum Enstitü tarafından üretilen ve CoviShield adıyla piyasaya sürülen korona virüs aşısının 500 bin dozu, Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Stepanov yayınladığı videoya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Aşılar Mumbai’ye doğru yola çıktı. Oradan İstanbul aktarmalı olarak uzun bir yolun ardından Ukrayna’ya gelecek. Aşı kalitesinin korunması adına yolculuk esnasında uygun sıcaklık derecelerinde muhafaza edilecek” ifadeleri yer aldı. AstraZeneca ve Hindistan’daki Serum Enstitü arasında yapılan anlaşma sonucu, korona virüs aşısının CoviShield adıyla üretilip piyasaya sürülmesine karar verilmişti. Ukrayna da bu aşının müşterileri arasına girdi.



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