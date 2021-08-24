Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti

Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov gemisinden Türkiye’ye ilk dostluk ziyareti

Gemi görüntüsü

( İSTANBUL )- Ukrayna’nın Grigoriy Kuropyatnikov isimli gemi Sarıyer'e demirledi İSTANBUL

Gori 


- Ukrayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov’ isimli gemi dostluk ziyaretinde bulundu. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da eşlik ettiği gemi Sarıyer'e demirledi. Ukrayna'dan gelen Grigoriy Kuropyatnikov’un isimli gemi bugün sabah saatlerinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı botları da eşlik etti. Dostuk ziyareti yapan gemi Sarıyer Büyükserse de bulunan Sahil Güvenlik Marmara ve boğzlar bölge komutanlığı limanına demirledi. (HZE-ZA-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı