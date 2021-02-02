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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Ukrayna’nın en büyük toptancı mağazasında yangın

- Ukrayna’nın en büyük toptancı mağazasında yangın

-Yangından görüntüler

( KİEV ) KİEV


- Ukrayna’da toptan pazarına liderlik eden Epicenter isimli firmaya ait şubede büyük yangın çıktı. Ukrayna’da 2003 yılında kurulan ve ülke genelinde yaklaşık 60 şubesi bulunan en büyük toptancı mağazası Epicenter’in Pervomaysk şehrindeki Födr Dostoyevskiy Caddesi üzerindeki şubesinde yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken, yangını çıkaran 37 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 5 bin 500 metrekarelik alana sahip mağazanın yaklaşık 4 bin metrekaresi alevlere teslim oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, yangına 191 personel ve 35 teknik aracın müdahale ettiği aktarıldı.
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