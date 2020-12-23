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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna Kötü Hava Koşullarına Teslim Oldu

- Ukrayna Kötü Hava Koşullarına Teslim Oldu

Binaların giriş kısımları

Sosyal Medya Kar Temizleme Kar Temizleme Aracı Kar Yağışı 

-Kar temizleme aracı çalışması
-Alışveriş merkezi önü
-Belediye işçilerinin kar temizleme çalışması
-Kaynak: İHA

( KİEV ) - Ukrayna kötü hava koşullarına teslim oldu KİEV

- Ukrayna’nın birçok şehrinde aniden başlayan kar yağışları nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, kötü hava koşulları birçok kazaya yol açtı. Ukrayna’da aniden başlayan kar yağışları birçok şehirde hayatı felç etti. Başkent Kiev’de yoğun kar yağışı nedeniyle can kayıpları ile sonuçlanan birçok kaza yaşandı ve trafik felç oldu. Kiev Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “371 kar temizleme aracı ve 480 görevlinin kar temizleme çalışmaları 11 saati aşkın süredir devam ediyor. Başkent yollarına 300 tondan fazla tuz serpildi” ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, kar yağışının ardından buzlanma beklenirken, zorlu hava koşulları birkaç gün daha devam edecek. Öte yandan kar yağışının başlamasının ardından sosyal medyada, şehrin birçok yerinde yaşanan kazalara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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