-Erdoğan’ın mesajdaki görüntüsü

-Mesajda yer alan yollar



( KİEV ) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yeni yıl mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yer verdi KİEV



- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yeni yıl nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni yıl nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir kutlama mesajı yayınladı. Ukraynalıların ve diğer ülkelerin yeni yılını kutlayan Zelenskiy, geçtiğimiz yıl yaşanan olumlu ve olumsuz olaylara değindiği mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yer verdi. Erdoğan’ın görüntüleri, Zelenskiy’nin “İyi dostluklar ve stratejik ortaklıklar geliştirdik” sözleri eşliğinde yayınlandı. “18 yaşına geldiğinizde o yollarda araba kullanacaksınız” Zelenskiy, Devlet Başkanlığı görevi sona erdikten sonra “yolları düzelten Başkan” olarak anılmak istediğini belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışacağını söylemişti. Yol yapımına yönelik hedeflerinde Zelenskiy’nin en büyük destekçisi Ukrayna’daki Türk firmaları olurken, ülkenin birçok yerinde başlatılan yol yapım süreçleri başlamıştı. Zelenskiy’nin kutlama mesajında, Türk firmalarının yapımını üstlendiği yolların görüntüleri de yer aldı. Zelenskiy söz konusu görüntüler ekrana geldiğinde, karşısında oturan çocuklara hitaben, “18 yaşına geldiğinizde Ukrayna’nın güzel yollarında araba kullanacaksınız” dedi.





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