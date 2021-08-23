-- Zirvenin düzenlendiği salondan detaylar



( KİEV ) - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kırım’ın kurtuluşu için geri sayım başladı" KİEV



- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bugün itibariyle Kırım’ın geri dönüş yolundaki geri sayımın başladığını belirterek ve Kırım Platformu’na Rusya’yı da davet etti. Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya bağlı ülkeler olmak üzere toplam 44 ülkenin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katıldığı ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Kırım Platformu Zirvesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşmasıyla son buldu. Zelenskiy gerçekleştirdiği konuşmasında, zirvenin Kırım için uluslararası kararlar alınmasındaki önemine değinerek, bugünden itibaren Kırım'ın kurtuluşu için geri sayımın başladığının altını çizdi. Başkan Zelenskiy, "Kırım Platformu, Kırım ile ilgili önemli uluslararası kararların alınması ve geliştirilmesinin merkezi haline gelmelidir. Bugünden itibaren aslında toprağımız olan Ukrayna yarımadası Kırım’ın kurtuluşu için geri sayım başladı" ifadelerini kullandı. "Rusya’yı Kırım Platformu’na dahil olmaya davet ediyorum" Zelenskiy zirvede yaptığı konuşmasında Rusya'yı platforma davet ederek, "Kırım Platformu’nda olmayan, fakat aktif şekilde bu zirve hakkında konuşan, yorum yapan Rusya, sanki platforma katılmış gibiydi. Eğer bu platformla bu kadar çok ilgileniyorlarsa, Rusya’yı Kırım Platformu’na dahil olmaya, Kırım’ın kurtuluşundaki yolda beraber olmaya ve bu tarihi hatayı düzeltmek için zirveye davet ediyoruz. Kırım’ın işgalini kınayan zirve bildirisinde her zaman Rusya için bir imza satırı olacağına söz veriyoruz. Bu imza hakkı da Yalta’da düzenlenecek son zirvede olacak" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca Zelenskiy, zirvede Rusya’yı kınama amaçlı olarak imzalanan bildiriyi de basın mensuplarına gösterdi. "Zirve bildirisine diğer ülkeler de katılabilir" Diğer ülkelerin de zirve bildirisine katılmasının önünün açık olduğunu ifade eden Başkan Zelenskiy, "Kırım Platformu Zirvesi Bildirisi’ne katılmak isteyenler için her ülkede görevli bir kişi olacak ve isteyen bu bildiriye dahil olabilecek. Buradan duyuruyorum ki bildiri, işbirliği için açıktır. Eminim birçoğu hızlıca bildiriye dahil olacak. Kırım Platformu Zirvesi artık söz ya da haber değil, çalışmalarına başlamış gerçek bir platform" ifadelerini kullandı.

