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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’daki yeni karantina uygulaması 20 bin kişi tarafından protesto edildi

- Ukrayna’daki yeni karantina uygulaması 20 bin kişi tarafından protesto edildi

protestodan detay

( KİEV ) KİEV

Hastane Karantina Protesto Doluluk Oranı Başkent 


- Ukrayna’da korona virüs vakalarının endişe verici düzeyde artmasının ardından bazı bölgelerde karantina uygulamasına geçilmesi halk tarafından Kiev’de protesto edildi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve korona virüsün Ukrayna’da ilk tespit edildiği batı bölgelerinde karantina uygulamasına geri dönüldü. Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 70’in üzerine çıktığı başkent Kiev’de Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, 20 Mart saat 00:00 itibariyle karantina uygulamasına geçileceğini ve uygulamanın 9 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurmuştu. Kararın ardından binlerce kişi başkent Kiev'de sokaklara akın etti. Ukrayna’nın farklı şehirlerinden de gelen protestocularla beraber 20 bin kişi karantinanın ikinci gününde başkent Kiev’deki meydanda toplandı. Polis, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı ve ambulanslar hazır bekletildi. "Kovsalar da gitmeyeceğiz" Karantina karşıtı grup, "Haksız şartlarda karantina uygulanıyor", "Buradayız sesimizi duyuracağız", "Kovsalar da gitmeyeceğiz", "Barışçıl biçimde protestolar devam edecek" şeklinde sloganlar attı. Uygulama kapsamında sinema salonları, tiyatrolar, müzeler, konser salonları, spor salonları hizmet veremiyor. Okullarda uzaktan eğitime geçilirken, kuaför salonları sadece randevu ile hizmete açık ve restoranlar ise yalnızca paket servisi yapıyor. Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saate yönelik açıklanan rapora göre, 7 bin 893 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken 3 bin 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Rapora göre, 2 bin 993 kişi iyileşerek sağlığına tekrar kavuşurken 157 kişi ise hayatını kaybetti.
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