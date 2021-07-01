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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ukrayna’daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı

- Ukrayna’daki NATO tatbikatında Bayraktar da görev aldı

Tatbikattan görüntü

İnsansız Hava Aracı Savunma Sanayi Askeri Tatbikat Helikopter Askeri Personel 

-Bayraktar'dan görüntü

( KİEV ) KİEV

- ABD ve Ukrayna önderliğinde NATO ülkeleriyle Karadeniz’de yapılan askeri tatbikatta, Ukrayna Ordusu’nun satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de görev aldı. ABD ve Ukrayna önderliğinde 28 Haziran’da Karadeniz’de 32 ülkeden 5 bin askeri personelin katılımıyla başlayan "Sea Breeze 2021" isimli askeri tatbikat hız kesmeden devam ediyor. Tatbikatta Türkiye üretimi olan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin satın aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de yer aldı. Bayraktar haricinde NATO’ya bağlı diğer ülkelerin savaş uçakları ve helikopter birliklerinin yanı sıra paraşüt ekiplerinin de görev aldığı tatbikat 10 Temmuz’a kadar devam edecek. En son Karabağ’da kendini ispatlayan Türk yapımı İHA’lar, Ukrayna Ordusu’nun da envanterinde bulunuyor. Ukrayna-Türkiye arasındaki askeri ve savunma sanayi alanında atılan imzalardan sadece bir tanesi olan Bayraktar, Ukrayna Ordusu’nun gözbebeği konumunda.
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