Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı

- Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı

- Ukrayna Meclisi önünde düzenlenen zam protestosundan görüntüler

Güvenlik Güçleri Zam Protestosu Başkent Hükümet Polis Ekipleri 

-- Meclis'te toplanan yüzlerce gaziden detaylar
-- Megafonla yapılan açıklamalar ve dini grupların gazilere destek anlarından detaylar

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de maaşlarına zam isteyen gaziler, Ukrayna Meclisi önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Sabah saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bulunan Ukrayna Meclisi’nin önünde toplanan yüzlerce gazi, emekli maaşlarına zam taleplerine karşılık alamayınca, Meclis'in önünde protesto düzenleme kararı aldı. Öğle saatlerine doğru protestocuların Meclis kapılarını kırarak içeri girmeye çalışması üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti. O anlarda aralarında ise yaşlı vatandaşlarında yer aldığı gaziler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Gergin anların yaşandığı Meclis binası önünde düzenlenen protesto gösterisi halen devam ederken, göstericilerin yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle olası bir duruma karşılık bölgede ambulanslar hazır tutuluyor. Polis ekipleri ise gösterilerin devam ettiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı