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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Ukrayna’da yolda yürürken başına buz kütlesi düştü

- Ukrayna’da yolda yürürken başına buz kütlesi düştü

Yolda yürüyen vatandaş

Başkent Buz Kütlesi 

-Buz kütlesinin düşme anı

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’nın başkenti Kiev'de cadde üzerinde yürüyen bir kişinin başına çatıdan düşen buz kütlesi isabet etti. Kar yağışının günlerce sürdüğü Ukrayna'da havalar ısınmasıyla yollardaki ve binalardaki çatılarda biriken karlar erimeye başladı.
Başkent Kiev'de yolda yürüyen bir kişinin başına çatıdan sarkan buz kütlesi düştü. Kameraya yansıyan görüntülerde, buz kütlesinin isabet ettiği yayanın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.
Olayda can kaybı yaşanmazken, neye uğradığını şaşıran yayanın dakikalarca yerden kalkamadığı belirtildi.
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