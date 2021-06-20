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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü

- Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü

Asfalt çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kamyon

( KİEV ) KİEV

Sosyal Medya Lens 


- Ukrayna’da bir şehirde sürdürülen asfalt çalışması sırasında kamyon çukura düştü. Ukrayna’daki Jitomir şehrinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışması sırasında malzeme taşıyan bir kamyon yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Meydana gelen olay sonrasında çukura düşen kamyon uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Olayın ardından Ukrayna’daki yolların bakımsızlığı sosyal medyada bir kez daha ülke gündemine geldi. "Yolları düzelten Başkan" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir gazetecinin "Nasıl bir Başkan olarak anılmak istiyorsunuz görev süreniz dolunca" sorusuna, "Ukrayna’nın yollarını düzelten bir Başkan olarak anılmak istiyorum" cevabını vermişti.
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