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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Ukrayna'da yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın tır yolda mahsur kaldı

- Ukrayna'da yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın tır yolda mahsur kaldı

- Ukrayna'da trafikte mahsur kalan araçlar

( KİEV ) KİEV

Mahsur Kaldı Toplu Taşıma Elektrik Kesintisi Kar Yağışı Taksi Şoförleri 


- Ukrayna’da birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile bine yakın tır yolda mahsur kaldı. Ukrayna’yı birkaç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ülkede hayatı durma noktasına getirdi. Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Jitomir arasındaki şehirlerarası yolda yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yerel basında yer alan haberlere göre, Kiev-Jitomir arasındaki otoyolda bine yakın tır mahsur kaldı. Ukrayna genelinde kar yağışının ilk başladığı gün Odessa kentinde 153, Mykolaiv kentinde 63, Kropyvnytskyi kentinde 53 ve Kiev kentinde ise 4 olmak üzere toplam 273 yerleşim birimine elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ülke genelinde toplu taşıma yoğun kar nedeniyle hizmet verememişti. Kar yağışını fırsata çeviren taksi şoförleri ise fiyatları 2 katına çıkarmıştı.
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