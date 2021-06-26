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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da yıldırım düşen evin çatısında yangın

- Ukrayna’da yıldırım düşen evin çatısında yangın

Evin çatı katındaki yangın

( KİEV ) KİEV

Çatı Katı Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Başkent 


- Ukrayna’da müstakil bir eve yıldırım düşmesi sonucu evin çatı katında yangın çıktı. Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Belogorodka kasabasında bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından evin çatı katında yangın çıktı. Evin bölgede bulunan diğer evlerden uzak olması olası faciayı engelledi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatı katının tamamen alevlere teslim olmasının ardından olaya müdahale ederken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan veya hayatını kaybeden biri olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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