- Ukrayna’da termik santralde yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

-Patlama anı

-Yangına müdahale edilmesi



( KİEV ) KİEV



- Ukrayna’nın Zaporoji Bölgesi’ndeki termik santralde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin ortaya çıkan görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna’nın Zaporoji Bölgesi’ne bağlı Energodar şehrinde dün akşam saatlerinde termik santralde patlama meydana gelmişti. İlk açıklamalara göre olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edilmiş ve çok sayıda itfaiye personeli yangına müdahale etmişti. Gece boyunca süren yangın söndürme çalışmaları olumlu sonuç verdi ve gecenin ilerleyen saatlerinde yangın kontrol altına alındı. Yangına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, patlamanın boyutunu gözler önüne serdi. Patlamanın etkisiyle yaşanan elektrik kesintisi sonrası şehrin yarısı karanlıklara gömüldü. Elektrik kesintisinin yanı sıra, su kesintisi ve internet kesintileri de yaşandı. Şehir toz ve dumana bürünürken, vatandaşlara camlarını açmamaları konusunda gece boyunca uyarılar yapıldı. Elektrik kesintisi problemi, çevre şehirlere ve köylere de sıçradı. Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov, patlamanın yerel saat ile dün akşam 19.27’de gerçekleştiğini duyurdu. Orlov yaptığı açıklamada, “Patlamadan yarım saat sonra, elektrik kesintileri düzeltilmeye başlandı. Elektrikler sağlık sektöründe kesintisiz çalışıyor. Zaporoji Nükleer Santrali’nden de bilgi aldık problemsiz çalışıyor” ifadelerine yer verdi.



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