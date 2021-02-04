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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Ukrayna’da Rus yanlısı televizyon kanalının kapatılması için protesto

- Ukrayna’da Rus yanlısı televizyon kanalının kapatılması için protesto

-Eylemciler

Televizyon Yayın Yasağı Çatışma Propaganda Göz Yaşartıcı Gaz 

--Polis birimleri
--Protesto

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’da Rusya yanlısı yayın yaptığı iddia edilen NASH kanalının genel merkezi etrafında toplanan eylemciler, kanalın kapatılması için protesto düzenledi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rusya propagandası yaptığı iddia edilen ünlü televizyon kanalı NASH’ın genel merkezi etrafında toplanan kalabalık grup, kanalın kapatılması için protesto düzenledi.
Kendilerini C14 Grubu olarak tanıtan eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere copla ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda polis 5 göstericiyi gözaltına alırken, bazı göstericiler ise hafif şekilde yaralandı. Ukrayna, 2014 yılından bu zamana kadar siyasi ve askeri alanda çatışma içerisinde olduğu Rusya'ya, birçok alanda yaptırım uyguluyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya yanlısı olduğu edilen 3 televizyon kanalı, Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy’nin emriyle 5 yıllığına kapatılmış ve yayın yasağı getirilmişti. Alınan bu karar başta Rusya olmak üzere, Avrupa’dan da büyük tepki çekmişti.
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