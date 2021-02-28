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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Ukrayna’da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma

- Ukrayna’da mahkemede uyuyakalan hakime soruşturma

Hakimin uyuyakaldığı anlar

( KİEV ) KİEV

Akalan 


- Ukrayna'da mahkeme sırasında uyuyakalan hakime disiplin soruşturması açıldı. Ukrayna’nın Çernigov şehrinde Temyiz Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında Hakim Alexander Evstafiev uyuyakaldı. Duruşmaya katılan taraflar, görev sırasında uyuyakalan Evstafiev hakkında şikayet dilekçesi yazdı. Yazılan dilekçenin ardından hakim hakkında disiplin soruşturması açıldı. Alexander Evstafiev, 22 yıldır hakimlik yapıyor.
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