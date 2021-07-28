Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Ukrayna’da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna’da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü

- Ukrayna’da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü

-Uçağın düşme anı

Polis Yangın Gesi Teknik Arıza Yangına Müdahale 

--Uçağın düştüğü evdeki yangına müdahale

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’da küçük bir uçağın müstakil bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna’nın Prikarpatya bölgesinde küçük uçak, nedeni henüz belirlenemeyen teknik arıza sonucu bölgede bulunan müstakil bir evin çatısına düştü. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sonucu evde yangın çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği aktarıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı