- Ukrayna’da Kırım Platformu Zirvesi başladı



- Ukrayna’da Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı ve Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilişi konusunu işleyen Kırım Platformu Zirvesi başkent Kiev’de başladı.

Avrupa Birliği ve NATO’ya bağlı ülkeler olmak üzere toplam 44 ülkenin Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katıldığı Kırım Platformu Zirvesi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başladı.

Kırım’ın Rusya tarafından 2014 yılında işgal edilmesinin ardından dünya genelindeki en geniş kapsamlı zirve unvanını taşıyan Kırım Platformu Zirvesi, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. "2 bin 741 gündür işgal devam ediyor" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2014 yılında Rusya tarafından Ukrayna’nın topraklarının işgali üzerinden geçen süreye vurgu yaparak, "Rusya tarafından işgal 20 Şubat 2014 yılında başlayan işgal 2 bin 741 gündür devam ediyor. Eğer dürüst olursak çok fazla zaman kaybedildi. Bugünkü platformun amacı, Kırım’ın geri döndürülmesi. Zirveye katılanların sinerjisi ve gücü, Rusya’ya Kırım’ın geri kazandırılması konusunda baskı yaparak masaya oturtacak" ifadelerini kullandı.

